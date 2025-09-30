Ми знаємо, що ми є аутсайдерами. В Атлетико потужна атака та висококласні гравці. Потрібно добре оборонятися та атакувати як команда. Наші суперники також надзвичайно надійні в обороні. Якщо вони глибоко обороняються, їх дуже важко обіграти. Нашій молодій команді буде дуже складно проти них. Потрібно добре зіграти від оборони. Тоді ми матимемо шанси.

Атлетико вже 10 років, а може, і довше, входить до числа найкращих команд Європи і завжди претендує на вихід до фіналу. Вони грають неймовірно інтенсивно, особливо вдома, завдяки енергії вболівальників та тренера. Вони регулярно ставлять суперників навколішки.