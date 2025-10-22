Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк висловився щодо можливості заявити лише трьох із п'яти гравців 2006 року народження на матч другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти Броммапойкарни (1:0) через норми регламенту. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми не вгадували, а збалансували склад. Розмовляли з хлопцями 2006 року народження, які приїхали на цей матч про те, що двоє з них мають з розумінням поставитися до того, що не будуть грати.

Вважаю, склад на гру ми вибрали правильно, але якби грали ті футболісти, які не потрапили до заявки, вони б теж максимально віддавалися грі разом з командою. Я бачив, як сильно вони переживали, сидячи на трибуні та підказували партнерам. Це і є колектив, який здобуває такі важкі перемоги.

Підтримка від польських дітей? Звісно, це додало настрою як команді, так і дітям. Ви бачили їхні емоції, коли хлопці до них підійшли. Думаю, для них важливо підтримувати Україну, і це взаємно. Таке ставлення дорого вартує.