Тренер команди, що виграла 13 матчів поспіль, налаштований на здобуття трофею Кубка України
Наставник команди Першої ліги шокував заявою
близько 3 годин тому
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти тернопільської Ниви. Також фахівець розповів про стан нападника Олега Кожушка. Його слова передає пресслужба клубу.
Кубок – це зовсім інший турнір, на відміну від Першої ліги, і ми налаштовані на максимальний результат. Це історія, це впевненість для міста й клубу.
Завдяки кардинальним змінам у форматі у цьому сезоні вже залишилося мало команд з Прем’єр-ліги, і, можливо, наступного року вони вже не ставитимуть резервні склади на перших стадіях, адже Кубок – це реальний шанс на трофей. Ми будемо боротися за перемогу й у Кубку – це дуже важливо для нас».
Заміна Шищенка у матчі з ЮКСА (4:1)? У нього невелика травма, був удар у гомілкостоп, було розсічення. Ми не стали ризикувати - зняли його, щоб не поглибити пошкодження. Ситуація нам дозволяла його замінити. Сподіваюся, нічого серйозного, тому він зможе зіграти з Нивою.
