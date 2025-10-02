Головний тренер Кристал Пелас Олівер Ґласнер поділився очікуваннями від матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми точно не знаємо, яку формацію вони виберуть, але переглянули багато матчів і підготувалися. Ліверпуль і Челсі мали труднощі в Лізі чемпіонів – 70% володіння м’ячем, але це не означає, що заб’єш чотири чи п’ять голів. Щодо атмосфери – теж невідомо, але у нас буде 2500 уболівальників Кристал Пелас, які підтримають команду, і ми сподіваємося, що на стадіоні буде гарна атмосфера.

Стандарти будуть хорошим викликом. Ми звикли до стандартних положень. Кожна команда намагається посилити цей аспект гри. З іншого боку, нам теж доведеться від них захищатися. Ми віримо у власні сили, але маємо повагу до Динамо Київ. Це чудовий матч Ліги конференцій.

Тримати команду на землі після Ліверпуля дуже просто. Жоден гравець не має крил – вони не можуть літати! Ми багато разів про це говорили… це характер нашої групи. Команда амбітна, але ми розуміємо, що це лише початок сезону. У мене є велика довіра і впевненість у мисленні гравців. Тепер на нас чекає європейський матч… це винагорода за перемогу в Кубку. Коли ти бачиш таку можливість, хочеться показати свій найвищий рівень гри.