Головний тренер Кристал Пелас Олівер Ґласнер розповів про тактичні аспекти матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми практикуємо далекі вкидання. Це шанс забити гол. Перевага над штрафним у тому, що немає положення поза грою. Захищатися доводиться на більшій площі. Можливо, саме тому це стає трендом в Англії.

Чим більше далеких вкидань – тим більше небезпечних атакуючих ситуацій. І, звичайно, ми хочемо цим скористатися. Не забувайте, що саме Марк скинув м’яч після далекого вкидання на голову Беллінгема минулого літа, і без цього Англія не дійшла б до фіналу Євро.

Мій попередній досвід у єврокубках не має значення. Звісно, я завжди хочу допомогти та підтримати команду якнайкраще. Я намагаюся передати свій досвід… не лише футбольний, а й життєвий. Сподіваюся, це допоможе вигравати матчі, але нічого з того, що я зробив із Франкфуртом, не допоможе нам з Динамо.

Це новий суперник, новий стадіон, нове середовище. Але те, що справді може допомогти, – це наш підхід до гри. Ми дуже впевнені у собі й хочемо це показати проти Динамо.