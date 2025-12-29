Головний тренер Роми Даніеле Де Россі поділився очікуваннями від заключного матчу 17 туру Серії А проти Дженоа. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Раніше ми писали, що Довбик пропустить останній матч Роми в 2025 році.

Матч проти Роми буде особливим. Я завжди хотів, щоб Рома перемагала, кожного дня свого життя. Найсмішніше те, що мені доведеться працювати тиждень, щоб вони програли, - зізнався коуч Дженоа.

Як гравець Де Россі 17 років захищав кольори Роми, а з січня по вересень 2024 року тренував команду свого життя.

29 грудня Де Россі вперше у тренерській кар'єрі протистоятиме Ромі на чолі Дженоа. Команди Артема Довбика та Руслана Малиновського закриватимуть календарний 2025 рік.

Де Россі відверто розповів, що стояло за скандальним звільненням в Ромі.