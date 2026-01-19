Тренер Марокко: «З самого початку турніру атмосфера була нездоровою»
Реграгі прокоментував поразку у фіналі КАН від Сенегалу
39 хвилин тому
Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка африканських націй від Сенегалу.
Марокканці поступилися з рахунком 0:1 у додатковий час. Ключові події розгорнулися вже у компенсований до другого тайму час за рахунку 0:0. На восьмій доданій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Сенегалу за фол Ель-Хаджі Маліка Діуфа на Браїмі Діаме. Після цього головний тренер сенегальців Пап Тіав вивів команду з поля. Пауза тривала кілька хвилин, і лише на одинадцятій доданій хвилині матч було відновлено. У додатковий час, на 114-й хвилині, Браїм не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар.
Ми щиро розчаровані, так само як і всі марокканські вболівальники. Коли на останній хвилині на вашу користь призначають пенальті, перемога здається дуже близькою. Зрештою, футбол наздоганяє вас. Це дуже боляче. Але гравці повернуться сильнішими.
Ми вітаємо Сенегал, хоча той образ африканського футболу, який ми сьогодні показали, розчаровує з огляду на все, що сталося після фінального свистка. З самого початку турніру атмосфера була нездоровою, і це прикро. Ми вітаємо їх, вони молодці. Ми продовжимо працювати. Марокко повернеться сильнішим, — наводить слова Реграгі RMC Sport.
