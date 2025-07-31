Сьогодні, 31 липня, Партизан зіграє в Белграді з Олександрією у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Початок поєдинку – о 22:00.

Головний тренер сербської команди Срджан Благоєвич висловився про очікування від гри з клубом з України.

У нас чітка мета – вийти до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Незважаючи на результат першого матчу, на нас чекає сильний суперник. Наша мета – гарантувати собі ще щонайменше два матчі в цьому сезоні, і ми зробимо для цього все. В ідеалі ми хочемо пройти далі, здобувши перемогу, але при цьому не отримати штраф від УЄФА через безлади.

Ми аналізували Олександрію, як і вони нас. У нас був план на гру, як і в них. Наш план спрацював, і ми також знаємо, чого хочемо від наступного матчу. Моя позиція полягає в тому, що незалежно від обставин ми дотримуємося тих принципів, які заклали перед початком роботи. Я хотів би бачити сміливий, відважний і зухвалий Партизан. Не все залежить лише від нас, але й від суперників. Я чекаю, що завтра ми проявимо кмітливість. Щоб емоції від очікуваної великої підтримки глядачів не занесли нас у хибному напрямку.