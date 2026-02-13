Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О’Нілл поділився враженнями від жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027.

За підсумками церемонії в Брюсселі команда Північної Ірландії потрапила до групи B2, де зіграє проти України, Угорщини та Грузії.

На цьому рівні легких матчів не буває, і ми повністю розуміємо серйозність виклику, який на нас очікує.

Ми нещодавно зустрічалися з Україною, але не перемагали її з 2016 року. Це сильна, технічно обдарована команда з досвідом участі у великих турнірах. Ми знаємо, що нам доведеться докласти максимум зусиль у двох матчах проти українців.

Грузія, можливо, для багатьох менш відома, але це не робить її менш небезпечною. Вона значно прогресувала за останні кілька років. Ми ретельно проаналізуємо їх і підійдемо до цих поєдинків із максимальною концентрацією та повагою.

Угорщина повертає спогади про Євро-2016. З того часу команда продовжує розвиватися. Це добре організований, фізично підготовлений колектив із якісними гравцями та потужною підтримкою вболівальників.

Загалом це цікава група. Ліга націй є для нас дуже конкурентним і цінним турніром, — зазначив О’Нілл, слова якого наводить офіційний сайт Ірландської футбольної асоціації.