Сабо: «Україна може перемогти всіх суперників у групі»
Екснаставник збірної оцінив результати жеребкування Ліги націй
близько 3 годин тому
Колишній головний тренер національної збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо підсумків жеребкування Ліги націй сезону 2026/27, яке відбулося в Брюсселі.
Усі ці збірні Україна може перемогти. З грузинами ми зустрічалися в попередньому розіграші Ліги націй, перемогли їх на формально домашньому полі 1:0 і на виїзді мали брати три очки. Що стосується Північної Ірландії, то це відвертий аутсайдер квартету. Разом з Угорщиною буде справжня заруба. У нас не ладиться з Угорщиною в політичній площині. Орбан занадто багато говорить. Про Закарпаття щось там заявляє. Маріонетка Путіна, — зазначив Сабо в коментарі Українському футболу.
Груповий етап Ліги націй стартує восени 2026 року та триватиме з 24 вересня по 17 листопада. Поєдинки плейоф заплановані на березень і червень 2027 року.
