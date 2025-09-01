Колишній тренер Оболоні Валерій Іващенко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT поділився аналізом проблем іншого київського клубу, Динамо, у новому сезоні.

Мені дуже подобалося Динамо, яке било Рейнджерс, Партизан, непогано виглядало з Зальцбургом. Працювали на швидкостях, добре налагоджений пресинг. Зникла динаміка, а футбол в плані швидкості йде вперед. Якийсь сезон твій план працює ідеально і далі потрібно шукати нові рішення. Всі навчилися грати дисципліновано, добре тактично навчені.

Я б описав це як психологічний злам, коли всі накручені і чекають максимального результату від Динамо. Ліга чемпіонів вислизнула з рук, потрібен час, щоб це перетравити. З Маккабі вийшло забити швидкий гол, було достатньо часу перевернути все на свою користь, але, на жаль, не вистачає кваліфікації Шапаренко, незрозуміло чим займався.

Все говорить про те, що всередині колективу є розбіжності. Клас можна бити порядком і дисципліною, але цього в Динамо ми не бачимо. Заточені під єврокубки команди посилюються. Ми бачимо, що кияни не хочуть або не можуть дістати з кишені гроші, щоб привезти якісного гравця.

З іншого боку, свої гравці не цінують того, що виступи за Динамо можуть послужити трампліном, але вони розуміють, що через війну ніким замінити на ринку, хоча той же Шахтар переплачує і привозить молодих бразильців. Раніше люди дорожили брендом і привілеєм грати за таку команду.

Конфлікт Шовковського та Ярмоленка? Європейська практика показує, що спортивні директори залишають посаду разом з головним тренером. Це дві ключові фігури в побудові спортивного проекту, які несуть однакову відповідальність. У нас чомусь тренерів звільняють, а менеджмент продовжує функціонувати. Ми не знаємо, як побудована система особистісних взаємин між братами Суркісами, Шовковським і Ярмоленком, щоб власникам не довелося в якийсь момент робити вибір між кимось одним з оглядкою на всі регалії та внесок в історію клубу.

Щодо Кендзьорека, новий погляд завжди в плюс, особливо коли ти працюєш тривалий період. Для команд, які індивідуально не можуть конкурувати з сильним опонентом, будь-який аут і корнер можуть стати допоміжною опцією. Є тренери, які буквально сидять на темі стандартів і це приносить свої дивіденди. Було видно, що Герреро в моменті з голом Маккабі Т-А не випадково там опинився.