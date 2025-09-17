Тренер Забарного – про старт у ЛЧ: «Складно передбачити, як гратиме Аталанта»
Вже сьогодні, 17 вересня, український захисник може знову зіграти у Лізі чемпіонів після майже чотирьох років
41 хвилину тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
У Лізі чемпіонів усі матчі важкі. Передматчеві відчуття не змінилися. Вони такі самі, як і раніше. Діти ніколи не перестають грати, і те саме стосується нашої команди. Ми завжди хочемо грати у свій футбол і з нетерпінням чекаємо на початок цього турніру, бо у нас чудові спогади.
Влітку Аталанта змінила тренера, тому складно передбачити, як вони гратимуть, але це сильна команда з якісними гравцями, які високо пресингують та вміють грати з м'ячем. Грати проти італійських команд завжди непросто. Доведеться звикати до ігрового стилю суперника, але в цьому ми успішні.
Вже сьогодні, 17 вересня, відбудеться ще один вечір головного єврокубка. Баварія – Челсі, ПСЖ – Аталанта, Ліверпуль – Атлетико та інші. Трансляції матчів Ліги чемпіонів.
Поділитись