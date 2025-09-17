Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

У Лізі чемпіонів усі матчі важкі. Передматчеві відчуття не змінилися. Вони такі самі, як і раніше. Діти ніколи не перестають грати, і те саме стосується нашої команди. Ми завжди хочемо грати у свій футбол і з нетерпінням чекаємо на початок цього турніру, бо у нас чудові спогади.

Влітку Аталанта змінила тренера, тому складно передбачити, як вони гратимуть, але це сильна команда з якісними гравцями, які високо пресингують та вміють грати з м'ячем. Грати проти італійських команд завжди непросто. Доведеться звикати до ігрового стилю суперника, але в цьому ми успішні.