Сергій Разумовський

Олександрія оголосила про важливі зміни у співпраці з технічними партнерами клубу. Починаючи із сезону-2026/27, команду екіпіруватиме італійський виробник спортивного одягу Kappa.

Таким чином, завершилася багаторічна співпраця Олександрії з американською компанією Nike. Бренд залишався технічним партнером «містян» із 2009 року, тож загалом взаємодія між сторонами тривала понад 15 років.

Новий партнер уже представив перші варіанти екіпірування команди. Олександрія опублікувала відеоролик, у якому продемонструвала два комплекти форми, підготовлені Kappa для клубу. Обидва варіанти мають традиційні для команди кольори, однак виконані у різних відтінках.

Основний комплект форми пофарбований у жовтий колір. Другий варіант екіпірування має зелене забарвлення. Саме ці комплекти Олександрія використовуватиме у своїх матчах у новому сезоні.

Зміна технічного партнера відбувається на тлі нового етапу в історії клубу. За підсумками попередньої кампанії команда залишила українську Прем’єр-лігу та розпочинає виступи у Першій лізі.

Свій перший матч у новому сезоні Олександрія проведе 24 липня. Повернення до другого за силою дивізіону українського футболу стане для клубу серйозним випробуванням