Відомий український фахівець Роман Григорчук висловився про гру Динамо на старті сезону. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Мені б хотілося, щоб Динамо було гнучкішим у тактичному плані. Можливо, треба трохи більше враховувати те, як діє суперник, щоб гравці Динамо з різними суперниками були трохи іншими. Щоб вони могли легше використовувати слабкі сторони суперника і справлятися з його сильними сторонами.

Як приклад – гра з Епіцентром. Десь трохи Епіцентр спробував зіграти вище – тут же Динамо використовує правильні і прості речі, які дають результат. Це було зроблено відмінно, - сказав Григорчук.