Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб міг перейти до Еюпспора. Турецький клуб, за який виступає український півзахисник Тарас Степаненко. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Володимир Звєров.

Англійські журналісти пишуть, що Лестер та Норвіч цікавляться Твердохлібом. Це абсолютно серйозна історія з того, що я дізнався.

Щодо Аугсбурга – не знаю, але в Англії є люди, які працюють по Чемпіоншипу, і дійсно є зацікавленість цих команд у такому футболістові, як Єгор Твердохліб. Щодо Еюпспора – команди, яку тренував Арда Туран і за яку виступає Тарас Степаненко, – це дійсно правда. Я чув, що деякий час тому Еюпспор давав за Твердохліба серйозну суму – щось близько 700 тисяч плюс відсотки з перепродажу.