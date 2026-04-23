Денис Сєдашов

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над Зорею (2:1) у перенесеному матчі УПЛ. Завдяки цьому успіху «гірники» відірвалися від найближчого переслідувача, ЛНЗ, на шість очок. Cлова наводить пресслужба гірників.

Попри комфортну перевагу в таблиці, керманич донеччан наголосив, що команда перебуває у стані максимальної концентрації.

Щодо вашого запитання, то розслабленість просто неможлива в наших умовах. І так, ми щоразу втомлюємося іще більше на дистанції сезону, проте щоразу це того вартує. Знаєте, грати на великому стадіоні, заповненому 90 тисячами вболівальників, – це легко, у такий час доби грати із Зорею тут, на цьому стадіоні – це вимагає великих моральних зусиль. І я вдячний своїм гравцям, що вони зуміли їх продемонструвати. Арда Туран

Арда Туран також підкреслив, що турнірна таблиця не вплине на підготовку до наступних турів:

Але ми не будемо розслаблятися, доки не пролунає фінальний свисток останнього матчу, який точно гарантує нам титул. Тож наразі все дуже просто й прозаїчно – готуємося до наступного суперника, з яким зустрінемося вже в неділю. Арда Туран

UEFA оштрафував Шахтар на 50 тисяч євро за порушення медичного протоколу.