Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта висловився щодо своєї дискваліфікації на гру. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, у нас відмінний тренерський штаб: Керем Яваш, Сінан Сарікурт та Карло Ніколіні будуть на лаві завтра. Також на стадіоні присутні Радіон, Алекс і Мерт Сомай буде з ними зі своїм комп'ютером. Я вірю, що в нашому штабі є необхідний досвід та ресурси. Іноді в таких ситуаціях певні жертви працюють дуже добре. Щодо судді та дискваліфікацій, то розмова про це може негативно вплинути на наш прогрес. Але мушу сказати, що в обох поєдинках з «Панатінаїкосом» суддя впливав на рахунок і на стиль гри. Моя реакція може бути неправильною, але я повинен захищати своїх футболістів.

Щодо завтрашньої гри: я вірю, що в нас хороший тренерський штаб, щоб відреагувати на цю ситуацію. Мені дуже подобалося грати під дощем, коли я був футболістом. Думаю, якщо він не надто сильний, то робить футбол ще більш захопливим. Упевнений, наші гравці готові виступати за будь-яких умов.