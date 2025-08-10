Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував сенсаційну нічию в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3). Слова фахівця передає пресслужба «зелено-білих».

Насамперед хочу сказати, що матч розпочався добре на нашу користь. Ми володіли м‘ячем, застосовували високий пресинг, який ми сповідуємо та якого намагаємося дотримуватися. Гра, яку ми хотіли пропагувати в центрі поля, відповідає нашим стандартам. На жаль, усі пропущені м’ячі також виходять із тих стандартів, які ми намагаємось застосовувати. Загалом сьогодні нам не вдалося повністю їм відповісти.

Звичайно, що я не задоволений результатом. Так само, як і нашою грою. Відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Дається взнаки втома та насичений календар, але я тут не для того, щоб шукати відмовки, я для того, щоб шукати рішення. Можу сказати лише те, що ми будемо шукати ці рішення.

Гадаю, що в контексті сьогоднішнього протистояння ми не втратили два очки, а заслужили одне. За тим перебігом подій і тим, як відбувався матч. Зараз нам важливо сконцентруватися на наступних поєдинках, на покращенні того, що ми могли би вдосконалити.

Я хочу привітати Карпати, вони дійсно заслужили на цю нічию. За їхню самовіддачу та те, як вони показали себе на футбольному полі. Ми повинні бути більш лояльними до тих речей, які хочемо сповідувати. Можливо, урізноманітнити ці опції, які ми маємо, особливо в останній третині поля. Футбол – проста гра. Рано чи пізно вона виходить на етап боротьби один проти одного і нам це треба покращувати. Звичайно, що сьогодні ми засмучені, але ми не опускаємо рук та голови і рухаємось далі. Впевнений, що ми станемо кращими у всіх показниках.

Поради Очеретька щодо Карпат? Звичайно, що стосується тактичних знань, то я завжди відкритий до своїх гравців і радий до них дослухатися. Немає такого епізоду, коли я б не дозволив їм висловитися. У мене також є гідна команда аналітиків, які аналізують гру від «А» до «Я», тож я повністю їм довіряю. Ми перевіряємо кожну гру та кожного опонента. Не завжди вдається імплементувати як тактично, так і стратегічно деякі речі через брак часу. Однак будь-які подібні речі я поважаю і завжди відкритий до думок своїх футболістів.

Зупинялися після забитих м’ячів? Насамперед хочу наголосити, якщо ми граємо таким чином, то не заслуговуємо на перемогу. Тому що великі команди не можуть дозволити собі пропускати три голи в одному матчі. У першу чергу це моя відповідальність, тому що я головний тренер. Я повинен був обрати іншу стратегію на це протистояння. Тому той факт, що я не зміг з нею підійти конкретно до сьогоднішнього матчу, це насамперед моя відповідальність. Зараз я повинен це виправити, тому що для команди, яка позиціонує себе великою, неприпустимо пропускати три м’ячі за 90 хвилин. Ми рухатимемося далі та будемо поважати цей досвід, хоча він дуже сумний для нас, однак цінний.