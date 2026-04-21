Туран — про трансфер Бруніньо: «Впевнений, він стане підсиленням для нас»
17-річний бразилець до гірників приєднається влітку
близько 1 години тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився думками щодо підписання бразильського вінгера Бруніньо. 17-річний футболіст офіційно приєднається до «гірників» влітку 2026 року, коли досягне повноліття. Слова наводить пресслужба гірників.
Наставник донеччан наголосив на високому потенціалі новачка та висловив сподівання на його швидку адаптацію в українській команді.
Бруніньо – молодий і талановитий гравець. Ми зробимо все, щоб розкрити його потенціал. Впевнений, він стане чудовим футболістом і посиленням для нас. Я з нетерпінням чекаю, коли він зможе до нас приєднатися.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05