Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес перед матчем-відповіддю раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта розповів, як пройшла його адаптація до вимог головного тренера Арди Турана. Також бразилець висловився щодо епідемії травм у команді на початку сезону.

Це була дуже швидка адаптація. Ми дуже схожі з ним ментально. Він також драйвовий, вибуховий, імпульсивний. Це, безумовно, підкупає і вайб передається всій команді. Як на мене, інші гравці так само швидко адаптувались до його вимог та стилю гри.

Звичайно, нам ще є що покращувати та вдосконалювати як стосовно командної взаємодії, так і якихось індивідуально прийнятих рішень на футбольному полі. Але той ментальний підхід, підхід в плані тактичної та фізичної підготовки, стиль гри, який він сповідує, безумовно, нам всім імпонує.

Пушич і Туран? Звичайно, кожен тренер вносить якісь зміни. У нього є своє бачення та стиль, які він пропагує і намагається нам передавати. Можна так само довго розповідати про речі, які були між ними схожі. Таких епізодів чимало і є базові речі, в яких вони відрізняються.

Але в цілому, як я наголосив раніше, адаптація пройшла швидко, моя – так точно. З новим тренером я не відчув якихось глибоких проблем чи труднощів на моменті переходу від одного формату тренувань до іншого.

Щодо 12 травм на початку сезону, якоїсь конкретної розмови ми з хлопцями не підіймали. Звичайно, футбольна професія вимагає багато від нашого тіла. Більше, ніж від середньостатистичної людини. Як на мене, цілком нормальний процес, що іноді можна травмуватись за будь-яких обставин.

Ускладнений календар цього періоду дається взнаки. Я, будучи вірянином, вірячи в бога, можу сказати, що плекаю надію, що кожні подібні зміни несуть в собі, як би це дивно не звучало, якийсь сенс, і все, що не робиться, робиться до кращого. Сподіваюся, що після своїх травм, чи то Лассіна Траоре, чи то Кевін, чи то Егіналдо, чи будь-хто з інших гравців, які зазнали пошкоджень, зуміють повернутися сильнішими і принести нову енергію, новий голод в команді до здобутків та звитяг, – сказав Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.