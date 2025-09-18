Сергій Стаднюк

У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів Айнтрахт у рідних стінах здійснив яскравий старт у головному єврокубку, розгромивши Галатасарай. Турки повели в рахунку завдяки швидкому голу Юнуса Акгюна вже на 8-й хвилині.

Проте це лише розлютило суперника. Ініціативу цілковито перехопили господарі. Наприкінці першого тайму франкфуртці вразили ворота суперника тричі: Санчеса оформив автогол, а точних ударів завдали Узун і Буркгардт. Після перерви німець зробив дубль, а пізніше крапку в матчі поставив Кнауфф.

У Лісабоні Спортінг також здобув надпереконливу перемогу над Кайратом. Хоча на 21-й хвилині Мортен Юльманн не реалізував пенальті, лісабонці зуміли вийти вперед перед самою перервою – забив Трінкау. У другому таймі господарі буквально розірвали оборону гостей. Колишній гравець Барселони оформив дубль, а слідом відзначилися Аліссон та Кенда, які протягом трьох хвилин довели рахунок до розгромного. Лише під кінець зустрічі Сантос зумів оформити гол престижу для Кайрата, однак це не вплинуло на підсумковий результат.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур

Айнтрахт – Галатасарай 5:1

Голи: Санчес, 37, (автогол), Узун, 45+2, Буркгардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 – Акгюн, 8

Айнтрахт: Цеттерер, Коллінз, Кох (Аменда, 79), Теат, Браун, Ларссон (Скірі, 79), Шаїбі, Доан (Батшуаї, 84), Узун (Баоя, 71), Кнауфф, Буркгардт (Вахі, 71)

Галатасарай: Чакір, Шаллай, Сінго, Санчес, Ельмалі (Якобс, 66), Леміна (Ікарді, 55), Торрейра, Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Їлмаз. Акгюн (Айхан, 77)

Попередження: Буркгардт, 5

Спортінг – Кайрат 4:1

Голи: Трінкау, 44, 65, Аліссон, 67, Кенда, 68 – Сантос, 86

Спортінг: Віржинія, Араухо (Реїс, 66), Інасіу, Куарежма, Фреснеда, Кочорашвілі (Моріта, 61), Юльманн (Дебаст, 70), Гонсалвеш (Аліссон, 61), Трінкау, Кенда, Суарес (Йоаннідіс, 61)

Кайрат: Калмурза, Мата (Кургін, 81), Сорокін, Мартинович, Тапалов (Станоєв, 70), Арад (Сантос, 70), Касабулат (Садибеков, 75), Громико, Жоржиньйо, Мринський (Рікардіньйо, 81), Сатпаєв

Попередження: Кочорашвілі, 4, Суарес, 31, Кенда, 69, Дебаст, 79 – Жоржиньйо, 39, Сатпаєв, 90+2