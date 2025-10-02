Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас розповів про майбутнє лідера команди Андрія Ярмоленка.

Ми дуже цінуємо Андрія. У нього величезний досвід як гравця. Він був у різних клубах і чемпіонатах, але сьогодні він футболіст. Тому говорити, коли він обійме посаду спортивного директора чи займе іншу посаду, не дуже доцільно зараз. Він разом з командою зосереджений саме на досягненні спортивних результатів. Наскільки мені відомо, у президента з Андрієм була домовленість щодо його майбутнього в клубі, але давайте закінчиться сезон – тоді повернемось до цього питання.

Стосунки з Шовковським? Мені здається, що з цього приводу вже давно все було сказано. Головний тренер публічно говорив, що жодного конфлікту у них з Андрієм немає. Навпаки, між ними зараз дуже поважні стосунки, як між тренером і ключовим гравцем нашого клубу. По-іншому не може бути. Тому, чесно кажучи, навіть не бачу сенсу повертатися до цього кейсу, – розповів Бріф у інтерв'ю ua.tribuna.com.