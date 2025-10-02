У Динамо перед стартом у Лізі конференцій чітко висловилися щодо майбутнього Ярмоленка
Чи змінилися плани керівництва на поки що футболіста киян?
близько 1 години тому
Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас розповів про майбутнє лідера команди Андрія Ярмоленка.
Ми дуже цінуємо Андрія. У нього величезний досвід як гравця. Він був у різних клубах і чемпіонатах, але сьогодні він футболіст. Тому говорити, коли він обійме посаду спортивного директора чи займе іншу посаду, не дуже доцільно зараз. Він разом з командою зосереджений саме на досягненні спортивних результатів. Наскільки мені відомо, у президента з Андрієм була домовленість щодо його майбутнього в клубі, але давайте закінчиться сезон – тоді повернемось до цього питання.
Стосунки з Шовковським? Мені здається, що з цього приводу вже давно все було сказано. Головний тренер публічно говорив, що жодного конфлікту у них з Андрієм немає. Навпаки, між ними зараз дуже поважні стосунки, як між тренером і ключовим гравцем нашого клубу. По-іншому не може бути. Тому, чесно кажучи, навіть не бачу сенсу повертатися до цього кейсу, – розповів Бріф у інтерв'ю ua.tribuna.com.
Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.
Раніше головний тренер «біло-синіх» Олександр Шовковський розповів про кадрові проблему у команді перед матчем із третьою командою АПЛ.
