Нападник Хамрун Спартанс Ндрі Коффі відзначився сміливою заявою перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Слова футболіста передає Dynamo.kiev.ua.

Наша команда зіграна, має план на завтрашній матч і ми готові битися до кінця. Що стосується нашого суперника, то київське „Динамо“ — велика, сильна команда. І в Європі, і, звичайно ж, в Україні. Я радий, що маю можливість поборотися з такою командою.

„Динамо“ сильне, зокрема, при грі в обороні. Але виділити когось персонально мені складно: я не звертаю уваги на те, який саме суперник переді мною, а просто борюся і намагаюся зіграти якнайкраще в кожному епізоді.