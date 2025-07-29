У Хамруні готові битися з Динамо до кінця, незважаючи на 0:3
Нападник мальтійського клубу відзначився напрочуд сміливою заявою
близько 4 годин тому
Нападник Хамрун Спартанс Ндрі Коффі відзначився сміливою заявою перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Слова футболіста передає Dynamo.kiev.ua.
Наша команда зіграна, має план на завтрашній матч і ми готові битися до кінця. Що стосується нашого суперника, то київське „Динамо“ — велика, сильна команда. І в Європі, і, звичайно ж, в Україні. Я радий, що маю можливість поборотися з такою командою.
„Динамо“ сильне, зокрема, при грі в обороні. Але виділити когось персонально мені складно: я не звертаю уваги на те, який саме суперник переді мною, а просто борюся і намагаюся зіграти якнайкраще в кожному епізоді.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше прогнозом на матч поділився колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких.