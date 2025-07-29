Найкращий бомбардир в історії УПЛ зробив прогноз на матч Динамо – Хамрун
У першій грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів киян розгромили суперника
близько 1 години тому
Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.
А навіщо Динамо перемагати з розгромним рахунком, який сенс? Вже потрібно ціленаправлено готуватися до першого туру в Українській Прем’єр-лізі та до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – кияни вже там.
Не думаю, що ми станемо свідками дива [що Хамрун Спартанс закамбечить]. Думаю, що багато голів не буде, хоча, знаєте, я ніколи не вгадую 🙂 Скоріш за все Динамо виграє 1:0 чи 2:0.
Випустити дубль? Може, й навпаки слід грати основою, щоб Ванат, Ярмоленко, Шапаренко і Ко набирали оптимальні кондиції до старту в УПЛ й подальших офіційних іграх в єврокубках та на внутрішній арені?
Власне, гра-відповідь проти Хамрун Спартанс має стати хорошою розминкою перед поєдинком першого туру УПЛ. Однак при всьому цьому не потрібно забувати й про рейтингові бали, поєдинок не товариський, тому потрібно обов’язково перемогти. Та й за перемогу мають бути преміальні. Динамівці мають вийти й спокійно перемогти, довести справу до кінця.
Вийдуть відбувати номер? Та ні, не думаю, що так буде. Хоча... На практиці доведено: психологія футболістів така, що можуть вийти на цю гру динамівці недостатньо зарядженими, скажімо так. Сподіваюсь, так не буде, – заявив Шацьких в інтерв'ю «Українському футболу».
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Шацьких також дав Ярмоленку добро на те, щоби побити його «вічний» рекорд.
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