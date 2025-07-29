Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

А навіщо Динамо перемагати з розгромним рахунком, який сенс? Вже потрібно ціленаправлено готуватися до першого туру в Українській Прем’єр-лізі та до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – кияни вже там.

Не думаю, що ми станемо свідками дива [що Хамрун Спартанс закамбечить]. Думаю, що багато голів не буде, хоча, знаєте, я ніколи не вгадую 🙂 Скоріш за все Динамо виграє 1:0 чи 2:0.

Випустити дубль? Може, й навпаки слід грати основою, щоб Ванат, Ярмоленко, Шапаренко і Ко набирали оптимальні кондиції до старту в УПЛ й подальших офіційних іграх в єврокубках та на внутрішній арені?

Власне, гра-відповідь проти Хамрун Спартанс має стати хорошою розминкою перед поєдинком першого туру УПЛ. Однак при всьому цьому не потрібно забувати й про рейтингові бали, поєдинок не товариський, тому потрібно обов’язково перемогти. Та й за перемогу мають бути преміальні. Динамівці мають вийти й спокійно перемогти, довести справу до кінця.

Вийдуть відбувати номер? Та ні, не думаю, що так буде. Хоча... На практиці доведено: психологія футболістів така, що можуть вийти на цю гру динамівці недостатньо зарядженими, скажімо так. Сподіваюсь, так не буде, – заявив Шацьких в інтерв'ю «Українському футболу».