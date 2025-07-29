Колишній нападник і тренер Динамо, а нині – наставних узбекистанського Андіжана, Максим Шацьких заявив, що у своїй трансферній кампанії київському клубу слід дивитися у бік азійського регіону.

Вже давно час звертати увагу на ринок Азії, тут вистачає хороших, якісних гравців. І найголовніше, вони б були не проти поїхати грати в Україну, навіть в нинішніх умовах.

Чи підказав би я? Звісно ж! Впевнений, якщо будуть кимось цікавитись в Азії, точно будуть дзвонити мені та питати 🙂 Я завжди відкритий, чим зможу – допоможу. Я-то можу назвати, хто б не загубився у Динамо, але не хочу називати прізвищ. Якщо до цього справа дійде, то озвучу, – сказав Шацьких в інтерв'ю «Українському футболу».