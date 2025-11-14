Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) поділився очікуваннями від вирішальної зустрічі в боротьбі за плей-оф відбору з Ісландією.

У мене тривожне передчуття. Ісландія – гарна команда. Думаю, буде нічия, хоча я вболіватиму за перемогу. Наші повинні виграти і не має значення, яким чином.

Хто з українських гравців може вирішити результат? Маліновський. Це єдиний гравець, який мені подобається у збірній, коли він у формі.

Щодо відставки Реброва у випадку невдачі з Ісландією, це складне питання, не знаю. Можливо, він сам піде, побачимо. Але я не хочу звинувачувати у всьому головного тренера. Ну ні ким Реброву грати, зрозумійте. Він не може під бажану тактику підбирати футболістів, бо їх рівень занадто низький, – підсумував Сабо в інтерв'ю Blik.ua.