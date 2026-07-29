Після завершення чемпіонату світу-2026 у Німеччині висловили бажання прийняти мундіаль — у 2038 або 2042 році. Про це повідомляє видання The Athletic.

З відповідною заявою виступив генеральний директор Айнтрахта та член правління Німецького футбольного союзу (DFB) Аксель Хеллманн:

Ми б із задоволенням [прийняли турнір], і у DFB, і у президента Німецького футбольного союзу Нойєндорфа є бажання подати заявку на 2042 рік, а можливо і на 2038-й. Усе залежить від регламенту ФІФА. У Німеччині є інфраструктура – стадіони, мобільна та готельна інфраструктура. На кожному матчі будуть аншлаги. Це буде успіх. Є можливість для [подачі заявки] у 2038 році, але я абсолютно впевнений, що у 2042-му у нас є дуже хороші шанси провести успішний турнір.

Ясно одне: у Німеччині є все, що необхідно для цього. Кількість стадіонів певного розміру, тренувальні майданчики, які нам потрібні. Інфраструктура є, але нам потрібні більш сучасні або оновлені стадіони.

У 2006 році сприйняття Німеччини як країни кардинально змінилося – на зміну [твердженню, що] «німці занадто серйозні» прийшло: «Німеччина – велика країна з великою гостинністю». Можливості на світовому ринку були б величезними. Це була найкраща маркетингова кампанія, яку ми коли-небудь проводили. Ми інвестували в громадський транспорт, і це може бути корисно для всього суспільства в довгостроковій перспективі.