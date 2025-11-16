Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон поділився очікуваннями від матчу заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Усі усвідомлюють, наскільки завтрашняя гра важлива для нас та України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що завтра ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я дуже чекаю на цей матч.

Щодо першого матчу з українцями. Так, ми пропустили п'ять голів, але можу сказати, що це був один із найкращих матчів збірної Ісландії. Якщо проаналізувати пропущені м’ячі, то такі голи трапляються дуже рідко: неймовірно виконаний штрафний, удари зі складних позицій — це моменти, які реалізують раз на тисячу років.

Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний та якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум.