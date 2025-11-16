Тренер Ісландії – перед матчем з Україною: «Задоволений своєю командою»
Острів'яни проведуть вирішальний поєдинок з синьо-жовтими за місце у плей-оф відбору на ЧС
близько 1 години тому
Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон поділився очікуваннями від матчу заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Усі усвідомлюють, наскільки завтрашняя гра важлива для нас та України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що завтра ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я дуже чекаю на цей матч.
Щодо першого матчу з українцями. Так, ми пропустили п'ять голів, але можу сказати, що це був один із найкращих матчів збірної Ісландії. Якщо проаналізувати пропущені м’ячі, то такі голи трапляються дуже рідко: неймовірно виконаний штрафний, удари зі складних позицій — це моменти, які реалізують раз на тисячу років.
Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний та якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у неділю, 16 листопада, на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Початок – о 19:00 за київським часом.
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер збірної України Сергій Ребров.
👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀