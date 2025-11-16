Вінгер збірної Ісландії висловився щодо реваншу проти України
При цьому, острів'ян влаштує навіть нічия, незважаючи на поразку в попередньому матчі між командами
близько 1 години тому
Вінгер збірної Ісландії Гакон Гаральдссон перед матчем заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України відповів, чи зробила команда висновки після поразки у першій грі між командами (3:5).
Ми хочемо виграти кожен матч. Це не стосується того, що це реванш чи не реванш. І наша задача – виходити на поле та вигравати кожну гру.
Що стосується матчу проти України, нашого домашнього, то, звичайно, я можу сказати, що ми точно заслуговували більшого і не мали програвати цей матч. Щодо гравця – Маліновський, нам завдав, мабуть, найбільшої небезпеки у тому матчі.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у неділю, 16 листопада, на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Початок – о 19:00 за київським часом.
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер збірної України Сергій Ребров.
👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀