Сергій Разумовський

Вінгер збірної Ісландії Гакон Гаральдссон перед матчем заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України відповів, чи зробила команда висновки після поразки у першій грі між командами (3:5).

Ми хочемо виграти кожен матч. Це не стосується того, що це реванш чи не реванш. І наша задача – виходити на поле та вигравати кожну гру. Що стосується матчу проти України, нашого домашнього, то, звичайно, я можу сказати, що ми точно заслуговували більшого і не мали програвати цей матч. Щодо гравця – Маліновський, нам завдав, мабуть, найбільшої небезпеки у тому матчі. Гакон Гаральдссон

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у неділю, 16 листопада, на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше думками щодо гри поділився головний тренер збірної України Сергій Ребров.

