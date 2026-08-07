Україна втратила одну позицію у таблиці коефіцієнтів UEFA
Перемога Динамо над Карабахом не допомогла
UEFA на своєму офіційному сайті оновив клубний рейтинг європейських асоціацій.
Україна опустилася на одну позицію та тепер посідає 23-тє місце, маючи в активі 24.087 бала.
Вчора, 6 серпня, Динамо з мінімальним рахунком 1:0 здолало азербайджанський Карабах у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Завдяки цій перемозі український клуб приніс до таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,25 бала. Водночас Україна втратила одну сходинку в рейтингу, адже Хорватія за підсумками ігрового тижня набрала більше очок, здобувши три перемоги своїх клубів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (20-25 місця):
20. Шотландія – 25.050 (5/5)
21. Хорватія – 24.531 (3/4)
22. Румунія – 24.500 (2/4)
23. Україна – 24.087 (2/4)
24. Ізраїль – 22.625 (4/4)
25. Словенія – 22.468 (1/4)
Нагадаємо, у сезоні-2026/27 Україну представляли чотири клуби в єврокубках: Шахтар – зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів, один – у Лізі Європи (Динамо вилетіло від ПАОК у другому кваліфікаційному раунді) та два – у Лізі конференцій (на стадії другого кваліфікаційного раунду вибули ЛНЗ і Полісся).
ЛЄ/ЛК: Бенфіка з асистом Судакова декласувала Гартс, «сухий» Сікан, відсутність Трубіна, Ісенка, Романчука та Соболя