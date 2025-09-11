Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов підтвердив, що прийняв угорське громадянство під час війни в Україні та загальної мобілізації. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

У напрямку діалогів з арбітрами у статусі капітана команди мені ще треба розвиватися. Хоч іноді здається, що можу звертатися до них будь-якою мовою, але вони не завжди можуть зрозуміти, що я кажу. У таких випадках намагаюся говорити угорською, отже, мені ще більше треба вчитися, щоб легше знаходити контакт і з суддями. Але найголовніше – це величезна честь носити капітанську пов’язку в команді.

Що означає вже рік мати угорське громадянство? Дуже багато. Я неймовірно вдячний клубу, адже тут отримав чимало допомоги й підтримки від усіх – і від партнерів, і від працівників клубу. І, звісно, вдячний самій Угорщині. Ми знайшли тут дім, нас прийняли, і моя сім’я також із задоволенням живе тут.

Я пишаюся угорським громадянством. Це лише додає мотивації щоразу, коли я одягаю футболку Академії Пушкаша й виходжу, скажімо, на газон стадіону Панча Арена на матч. З нетерпінням чекаю наступних викликів, щоб доводити свою спроможність. Та й уся команда думає так само, адже ми хочемо повернути втрачені очки. А для цього треба віддаватися на тренуваннях сповна, бо без цього слова так і залишаться словами. Щоб добре грати в офіційних поєдинках, необхідно викладатися на максимум ще під час тренувань.