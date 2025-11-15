«Зі своєї ігрової практики можу стверджувати, що такі серйозні кадрові пертурбації до добра не приводять. Можна кинути у бій 2–3 футболістів, які не можуть похвалитися належною ігровою практикою, але ж не майже всю команду. А як же тонус, з цим не можна ризикувати.

Хоча це моя точка зору. Якщо у неділю збірна України візьме гору над ісландцями й проб'ється у плей-оф, то всі будуть віддавати належне Реброву, мовляв, вгадав з тим, що дав відпочити лідерам. Та найприкріше, що гри як не було, так й немає. Навіть коли й пройдемо Ісландію, що далі?», – заявив Циткін в інтерв'ю Sport.ua.