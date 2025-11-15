В цілому було зрозуміло, що нашим в Парижі нічого «не світить». Як на мене, збірна Франції в позиційній грі зараз найсильніша у світі. Складається враження, що в неї немає вразливих місць, подивіться, яке елегантне поводження з м'ячем, які вишукані комбінації, буквально від кожного польового гравця можна чекати неприємностей. Звісно, за ігровими характеристиками французи значно переважали українців.

Порятунок був у грі другим номером, але я не думав, що гості так притиснуться до своїх воріт. Чекав від них більшої агресивності в середньому блоці, більш сміливих вибігань. Добре, що в першому таймі на висоті був наш воротар Трубін та й господарі не форсували подій, діяли не на максимальних обертах, бо були впевнені, що свого не упустять.

Експериментальний склад? Знаєте, це був вибір Реброва, бо, щоб дискутувати на цю тему треба мати вичерпну інформацію, що діється в середині колективу. І який з Реброва стратег дасть відповідь лише заключний матч у Варшаві з ісландцями. Якщо переможемо в неділю, то всі будуть говорити, що він все робив правильно, довіривши в Парижі групі гравців ротації, в іншому випадку – йому не позаздриш.

У Варшаві дуже багато буде залежати від психологічного фактора. Буде багато боротьби, мало забитих м'ячів. Все ж, в наших – вища індивідуальна майстерність [за ісландців – прим.] та й підтримкою 12 гравця вони будуть забезпечені. Тому я налаштований оптимістично, – заявив Цимбал в інтерв'ю Sport.ua.