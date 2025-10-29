Сергій Стаднюк

У десятому турі італійської Серії Б український форвард Емполі Богдан Попов відзначився у виїзному поєдинку проти Сампдорії та поповнив власну результативну статистику.

Нападник відкрив рахунок за нульової позначки на табло. На 77-й хвилині він холоднокровно реалізував свій момент невдовзі після виходу на заміну (Попов з’явився на полі на 73-й хвилині, змінивши Стівена Шпендії і вже за чотири хвилини відзначився точним ударом).

Втім, перевага Емполі протрималася недовго: Куні на 80-й хвилині відновив рівновагу. Поєдинок вийшов нервовим і жорстким – суперники обмінялися вилученнями. Елія отримав другу жовту картку на 65-й хвилині, а Феррі був вилучений наприкінці компенсованого часу, на 90+8-й.

Серія Б, десятий тур

Емполі – Сампдорія 1:1

Голи: Попов, 77 — Куні, 80

Ш Елія, 65 (друга жовта) — Феррі, 90+8

Богдан перервав п’ятиматчеву безгольову серію на клубному рівні: до цього він востаннє забивав 14 вересня у ворота Спеції. Наразі на рахунку Попова п’ять голів у десяти зустрічах цього сезону. Емполі має 11 очок і випереджає зону перехідних матчів на виліт лише на два бали.

Раніше Попов заявив, що не збирається змінювати футбольне громадянство.