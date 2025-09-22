Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Полтави (2:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

У першу чергу хочу привітати свою команду з заслуженою та впевненою перемогою. Трошки нервів додав скасований наш гол на другій хвилині. Шкода, бо награвали такий момент протягом тижня: цей розіграш пройшов, ми забили гол, проте його скасували. Це додало трохи нервозності. Але й надалі у нас було багато моментів, і ми змогли забити дуже важливий гол. У другому таймі вдалося забити другий м'яч — хотілося б, щоб це сталося дещо раніше, щоб ми могли «закрити» цей матч. Але загалом ми дуже задоволені — як грою, так і перемогою.

Ми дуже добре розібрали опонента, знали специфіку їхньої гри — вони діють один в один. Тому ми створювали відповідні ситуації для наших атакувальних гравців, які діяли активно та створювали моменти.

Ми робили акцент на стандартних положеннях, бо розуміли, що й поле може бути важким, і суперник — непростий. Нам вдалося забити зі стандарту — ми це напрацьовували. Павлюк — молодець, добре зіграв як у захисті, так і в атаці.