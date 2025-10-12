Сергій Стаднюк

В 11-му турі української Першої ліги Буковина на своєму полі впевнено перемогла Поділля.

Чернівчани продовжують свою феноменальну серію, здобувши дев'яту перемогу поспіль у Першій лізі та одинадцяту у всіх турнірах. Плакса відкрив рахунок уже на 9-й хвилині, задавши тон усьому матчу та підтвердивши статус Буковини як одного з головних фаворитів турніру. Поділля намагалося відповісти, але господарі контролювали гру протягом усього матчу. Груша під кінець гри поставив крапку в протистоянні, забивши другий м’яч та оформивши впевнену домашню перемогу.

Досвідчений Інгулець здобув важливу виїзну перемогу на Пробоєм, завдяки точному удару Фарасеєнка. Перша половина матчу проходила у рівній боротьбі, але на 27-й хвилині хавбек петрівців знайшов слабке місце в обороні господарів та вразив ворота суперника, оформивши єдиний гол у матчі.

Буковина набрала 29 очок і одноосібно очолила турнірну таблицю. Чорноморець (26) поки другий, маючи матч у запасі. Інгулець (22) піднявся до верхньої трійки.

Перша ліга, 11-й тур

Буковина – Поділля 2:0

Голи: Плакса, 9, Груша, 72

Буковина: Каневцев, Стасюк (к) (Гакман, 78), Бусько, Карась, Морговський, Вітенчук, Груша (Тищенко, 78), Плакса (Бойчук, 65), Підлепенець (Кілєвий, 86), Дахновський, Кожушко (Андрейчук, 65).

Поділля: Юрчук, Рудюк, Шкіндер, Ніколишин, Азізов, Козиренко (Сербінов, 56), Сніжко, Лис (Гемега, 76), Куліш (Баран, 76), Савін (к) (Сєрафімов, 84), Квасов (Профатило, 46).

Попередження: Вітенчук (37), Дахновський (42), Кілєвий (89) – Рудюк (23)

Пробій – Інгулець 0:1

Гол: Фарасеєнко, 27