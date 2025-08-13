Як повідомляє The Telegraph, УЄФА розглядає варіант зміни формату Суперкубка Європи. Турнір може проводитися за межами Європи — у США або на Близькому Сході.

Президент УЄФА Александер Чеферін раніше заявляв, що проведення матчів Ліги чемпіонів за межами Європи, зокрема в США, обговорювалося та є можливим.

Ідея розширення формату Суперкубка вже розглядалася раніше, але тоді була відхилена. Зараз її знову опрацьовує УЄФА разом з американською компанією Relevent, яка є партнером організації у сфері продажу медіаправ.

За даними джерел, у турнірі можуть брати участь не дві, а чотири команди. Поки невідомо, яким саме чином визначатимуться учасники — зараз традиційно це переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Цьогорічний Суперкубок УЄФА розігрують між собою ПСЖ та Тоттенгем.