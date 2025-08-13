Стартові склади на матч за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенгемом
Новачок парижан Забарний не потрапив до заявки на матч
10 хвилин тому
Сьогодні, 13 серпня, о 22:00 відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, у якому зустрінуться переможець Ліги чемпіонів ПСЖ та тріумфатор Ліги Європи Тоттенгем Хотспур.
Поєдинок пройде на стадіоні Блюенерджі в італійському Удіне. Головним арбітром призначено португальця Жоау Педру Піньєйру.
Стартові склади команд:
ПСЖ: Шевальє, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Заїр-Емері, Вітінья, Дуе, Баркола, Дембеле, Кварацхелія.
Тоттенгем Хотспур: Вікаріо, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Бентанкур, Пальїнья, Кудус, Сарр, Спенс, Рішарлісон.
Минулого року Суперкубок УЄФА здобув мадридський Реал, який у фіналі переміг італійську Аталанту з рахунком 2:0.
Новачок ПСЖ, український захисник Ілля Забарний, не був включений до заявки на сьогоднішній матч.
