УЄФА офіційно представив кошики для жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027. У переліку національних команд відсутня збірна росії, що повністю відповідає раніше озвученій позиції європейської футбольної організації.

Причина такого рішення залишається незмінною. Санкції проти Російського футбольного союзу продовжують діяти як на рівні УЄФА, так і під егідою ФІФА. Обмеження були запроваджені майже чотири роки тому через напад на Україну, і протягом цього часу російська збірна проводить виключно товариські матчі без участі в офіційних турнірах.

Жеребкування нового розіграшу Ліги націй заплановане на 12 лютого. Чинним переможцем турніру є збірна Португалії, яка в фіналі минулого сезону зіграла внічию 2:2 з Іспанією, а згодом здобула титул у серії пенальті.