Королівська іспанська футбольна федерація працює над можливістю перенесення Суперкубка Іспанії на перший тиждень лютого, починаючи з 2027 року. Про це інформує Marca.

Як зазначається, ініціатива з’явилася після консультацій з усіма клубами, які беруть участь у розіграші турніру. У федерації вважають, що нинішні дати проведення Суперкубка є не надто зручними, адже матчі проходять у період завершення різдвяних свят.

Окремо підкреслюється, що основним претендентом на проведення Суперкубка Іспанії у 2027 році наразі вважається Катар. Водночас Саудівська Аравія також зацікавлена у збереженні за собою статусу господаря турніру та прагне продовжити чинну угоду з RFEF.

Також, результат Суперкубка Іспанії може стати визнчальним для долі Алонсо в мадридському Реалі.