Нападник ПСЖ Усман Дембеле поділився емоціями щодо завоювання Золотого м'яча-2025. Слова найкращого футболіста у світі передає L'Equipe.

Це винятково, я не знаходжу слів. Це був неймовірний рік із ПСЖ, у моїй кар’єрі сталося дуже багато подій. Те, що саме Роналдіньйо, легенда футболу, вручив мені цей приз – щось особливе. Я пишаюся тим, чого досягнув. Хочу подякувати ПСЖ, який запросив мене у 2023 році, президенту, усьому клубу. Нассер для мене як батько. Також вдячний усьому тренерському штабу, який був фантастичним, і Луїсу Енріке, який для мене теж як батько. Хочу подякувати всім партнерам по команді – ми майже все виграли. Ви мене підтримували, ми вибороли майже всі трофеї, і ця індивідуальна нагорода – це справді визнання колективу.

Дякую також усім клубам, де я грав: Боруссії, Ренну – моєму рідному клубу, де я фактично всьому навчився, Барселоні, де я мріяв виступати й грав поруч із такими феноменами, як Андрес Іньєста та Ліонель Мессі. Золотий м’яч ніколи не був моєю метою, але це щось неймовірне. Я працював, щоб вигравати Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції, і отримати таку особисту нагороду – особливе відчуття. Хочу подякувати і партнерам по збірній, з якими зростав, і тренеру, який завжди довіряв мені. Тепер ми мріємо виграти Кубок світу в його останній рік на посаді.

Дякую також моєму рідному місту Евро, де я виріс і вперше грав у футбол. Коли маю час, я завжди туди повертаюся, вони завжди зі мною. Вдячний родині, яка завжди мене підтримувала, моєму агенту, який вірив у мене і колись сказав, що я виграю Золотий м’яч. Спасибі також моїй матері й моєму найкращому другу, який був поруч завжди.