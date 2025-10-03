Захисник Динамо Олександра Караваєв після поразки у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій про Кристал Пелас (0:2) оцінив рівень турніру та подякував уболівальникам за підтримку. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

В принципі, такий само турнір європейського гатунку, адже в ньому беруть участь європейські команди, тільки ті, які посіли трохи нижчі місця у своїх чемпіонатах. Але все одно дуже сильні команди. І «Крістал Пелас», і «Фіорентина», і багато інших. Цікаво зустрітись з такими суперниками з найсильніших ліг.

Суперник вищого рівня, ніж Ліга конференцій? Можна і так сказати. І по супернику, і по грі. Але ж ми граємо у Лізі конференцій, значить такий рівень цього турніру.

Коли ти відчуваєш таку підтримку навіть команди суперників, команди з АПЛ, яку приїхали підтримати 2,5 – 3 тисячі вболівальників, які весь матч співали... Взагалі, коли ти навіть дивишся по телевізору цей чемпіонат і чуєш, як вболівальники в будь-якому місті на будь-якому стадіоні так само співають пісні, весь матч підтримують команди, розумієш яка там футбольна атмосфера. Сьогодні ми трішки відчули це.

Від цього ти граєш по-іншому – більш сконцентровано, може десь ризиковано. Ти надихаєшся цією футбольною атмосферою. Мабуть, це зіграло свою роль, бо і наші вболівальники прийшли нас підтримати. Коли відчуваєш цю атмосферу, то і граєш по-іншому.