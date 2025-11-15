Сергій Разумовський

Луганська Зоря продовжує підготовку до відновлення чемпіонату. Команда проводить тренування та в суботу, 15 листопада, зіграє контрольний матч проти Колоса. Підсумок зустрічі буде оприлюднено на офіційному сайті клубу та в соціальних мережах. Про це повідомляє пресслужба луганців.

Триває міжнародна пауза. Тож на тренуваннях відсутні викликані до молодіжної збірної U-21 Андрій Маткевич і Артем Слесар. Після пошкоджень відновлюються орендований у Динамо півзахисник Роман Саленко та досвідчений оборонець Ігор Пердута.

Решта гравців працює в загальній групі й готується до офіційного матчу проти Олександрії. Він відбудеться на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського у понеділок, 24 листопада, о 18:00.

Раніше Зоря сенсаційно здолала Металіст 1925 у протистоянні з колишньою командою Віктора Скрипника (3:1).