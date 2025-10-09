Сьогодні, 9 жовтня, уболівальників очікує насичений ігровий день у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2026. Відбудеться одразу вісім поєдинків європейської кваліфікації:

Розклад матчів (за київським часом):

19:00 — Фінляндія – Литва

21:45 — Чехія – Хорватія

21:45 — Фарерські острови – Чорногорія

21:45 — Кіпр – Боснія і Герцеговина

21:45 — Шотландія – Греція

21:45 — Білорусь – Данія

21:45 — Мальта – Нідерланди

21:45 — Австрія – Сан-Маріно

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, яка у фіналі мундіалю-2022 перемогла Францію. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими були аргентинці — 4:2.

Збірна України свої матчі проведе 10 і 13 жовтня, проти Ісландії та Азербайджану відповідно.