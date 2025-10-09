Відбір до ЧС-2026. Розклад на 9 жовтня
Сьогодні відбудеться вісім матчів європейської кваліфікації
близько 1 години тому
Сьогодні, 9 жовтня, уболівальників очікує насичений ігровий день у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2026. Відбудеться одразу вісім поєдинків європейської кваліфікації:
Розклад матчів (за київським часом):
19:00 — Фінляндія – Литва
21:45 — Чехія – Хорватія
21:45 — Фарерські острови – Чорногорія
21:45 — Кіпр – Боснія і Герцеговина
21:45 — Шотландія – Греція
21:45 — Білорусь – Данія
21:45 — Мальта – Нідерланди
21:45 — Австрія – Сан-Маріно
Нагадаємо, чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, яка у фіналі мундіалю-2022 перемогла Францію. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими були аргентинці — 4:2.
Збірна України свої матчі проведе 10 і 13 жовтня, проти Ісландії та Азербайджану відповідно.
