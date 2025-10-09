Маркевич запропонував викликати форварда у збірну України
Кандидат перебуває у хорошій формі
близько 2 годин тому
Олександр Філіппов / фото - Полісся
Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думкою щодо складу національної збірної України, назвавши гравця, якого, на його переконання, Сергій Ребров мав включити до списку викликаних.
— Чому б не запросити того ж Філіппова з Полісся? Цей гравець зараз набрав непогану форму, — передає слова Маркевича meta.ua.
Цього сезону Олександр Філіппов провів 15 матчів, забив три голи та віддав одну гольову передачу.
Збірна України проведе два матчі у рамках відбору на чемпіонат світу: 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня — номінально домашню гру з Азербайджаном у польському Кракові.