Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Нідерландів у рідних стінах розгромила Фінляндію у переконливому стилі.

«Ораньє» не залишили жодних шансів гостям на позитивний результат. Мален відкрив рахунок уже на, а капітан ван Дейк подвоїв перевагу уже до 17-ї хвилини, скориставшись стандартним положенням. Перед перервою Депай реалізував пенальті, практично вирішивши долю трьох очок. Фінляндія намагалася зменшити відставання у другому таймі, але натомість пропустила четвертий м’яч від Ґакпо під кінець гри, який оформив розгромну перемогу помаранчевих та підтвердив статус команди як фаворита групи.

Польща на виїзді здолала Литву у важливому матчі, контролюючи гру протягом усього поєдинку. Шиманьскі відкрив рахунок ще до перерви, пробивши оборону господарів та заспокоївши команду. Литва у першому таймі намагалася відігратися, але польська оборона діяла надійно, не дозволяючи створювати небезпечні моменти біля своїх воріт.

А у другому таймі на полі вже була лише одна команда. Легендарний Левандовскі на 64-й хвилині поставив крапку в протистоянні, забивши другий м’яч та оформивши впевнену виїзну перемогу біло-червоних.

Збірна Нідерландів набрала 16 очок у групі G і може вже в наступному турі забезпечити собі пряму путівку в очному матчі з Польщею (13). Фінляндія практично залишилася без шансів навіть на плей-оф.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Група G

Нідерланди – Фінляндія 4:0

Голи: Мален, 8, ван Дейк, 17, Депай, 38 (пенальті), Ґакпо, 84

Нідерланди: Вербрюґґен, Дюмфріс, Тімбер (ван Геке, 62), ван Дейк, ван де Вен (Аке, 71), Ґравенберх (Рейндерс, 46), Де Йонґ, Клюйверт, Мален (Сімонс, 79), Депай (Веґхорст, 62), Ґакпо

Фінляндія: Йоронен, Алхо (Пелтола, 60), Столь, Тенхо, Коскі, Лахтеенмякі, Антман (Калламан, 69), Кайрінен, Ваананен (Лод, 60), Кескінен (Пох'янпало, 69), Валта (Скютта, 80)

Попередження: Коскі, 86, Пелтола, 89

Литва – Польща 0:2

Голи: Шиманьскі, 15, Левандовскі, 64

Литва: Шведкаускас, Ширвіс, Армалас, Гірдвайніс (Паулаускас, 85), Тутишкін, Голубіцкас (Калінаускас, 66), Сіргедас (Воробйовас, 66), Гінейтіс, Ласіцкас, Черних (Янкаускас, 73), Слівка (Петкевічюс, 85).

Польща: Скорупскі, Вісневскі (Зьолковскі, 83), Беднарек, Ківьйор, Кеш (Вшолек, 90), Сліш (Капустка, 90), Зеліньскі, Скураш, Шиманьскі (Свідерскі, 82), Левандовскі, Каміньскі (Гросіцькі, 90+4).

Попередження: Слівка, 77, Гірдвайніс, 79 — Сліш, 44, Вісневські, 77