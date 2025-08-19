Власник Дніпра 1918 Антон Ахмєтов розповів про себе.

Офіційно заявляю про те, що кінцевим бенефіціаром та власником клубу являюсь саме я. Мене звати Ахмєтов Антон Михайлович, мені 34 роки. Я – дніпрянин у п’ятому поколінні, колишній фанат ФК «Дніпро». Народився та виріс в Дніпрі. Останні 10 років займався IT–напрямком.

У 2024 році мобілізувався в Збройні Сили України та бороню незалежність України від навали російської орди. До мобілізації проживав у Львові та в Києві.

Я починав свою кар’єру в «Приватбанку» – звичайним співробітником у відділенні, бухгалтером. І, навіть маючи зараз певні статки – не в гривнях, звісно, – для мене головне було і залишається людяність.

Не має значення, скільки ти маєш грошей. Важливо – який слід ти залишиш після себе. Ми не заберемо з собою на той світ ні багатство, ні статки. Залишиться лише пам’ять про тебе. І я йду по життю з переконанням: бути людиною важливіше за все. Деякі люди, на жаль, забувають про це.

Паладич Віталій Андрійович, який є засновником новоствореної юридичної особи, – це моя довірена особа. На даний час я військовослужбовець. Згідно з законами України військовослужбовці не можуть брати безпосередню участь в бізнесі.

Тому під час несення мною служби в ЗСУ Віталій є директором та керівником футбольного клубу. Після моєї демобілізації відбудеться юридична зміна власника з Паладіча на мене.

Це найближча людина, якій я довіряю. Ми разом багато років працювали в IT–сфері. Зараз мій вплив на цей проект – консультативний. На цьому етапі запуску клубу я більше виступаю як його почесний президент, – заявив Ахмєтов в інтерв'ю Sport.ua.