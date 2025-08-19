Власник нового Дніпра розповів, хто він такий
Наразі бізнесмен служить у Збройних силах України
близько 1 години тому
Власник Дніпра 1918 Антон Ахмєтов розповів про себе.
Офіційно заявляю про те, що кінцевим бенефіціаром та власником клубу являюсь саме я. Мене звати Ахмєтов Антон Михайлович, мені 34 роки. Я – дніпрянин у п’ятому поколінні, колишній фанат ФК «Дніпро». Народився та виріс в Дніпрі. Останні 10 років займався IT–напрямком.
У 2024 році мобілізувався в Збройні Сили України та бороню незалежність України від навали російської орди. До мобілізації проживав у Львові та в Києві.
Я починав свою кар’єру в «Приватбанку» – звичайним співробітником у відділенні, бухгалтером. І, навіть маючи зараз певні статки – не в гривнях, звісно, – для мене головне було і залишається людяність.
Не має значення, скільки ти маєш грошей. Важливо – який слід ти залишиш після себе. Ми не заберемо з собою на той світ ні багатство, ні статки. Залишиться лише пам’ять про тебе. І я йду по життю з переконанням: бути людиною важливіше за все. Деякі люди, на жаль, забувають про це.
Паладич Віталій Андрійович, який є засновником новоствореної юридичної особи, – це моя довірена особа. На даний час я військовослужбовець. Згідно з законами України військовослужбовці не можуть брати безпосередню участь в бізнесі.
Тому під час несення мною служби в ЗСУ Віталій є директором та керівником футбольного клубу. Після моєї демобілізації відбудеться юридична зміна власника з Паладіча на мене.
Це найближча людина, якій я довіряю. Ми разом багато років працювали в IT–сфері. Зараз мій вплив на цей проект – консультативний. На цьому етапі запуску клубу я більше виступаю як його почесний президент, – заявив Ахмєтов в інтерв'ю Sport.ua.