Власник новоствореного Дніпра 1918 Антон Ахмєтов повідомив про джерела фінансування та схему, за якою здійснюватиметься керівництво клубом.

Стартовий бюджет – 3,5 мільйона доларів. Це доходи з IT–сфери, інших активів. У нас є модель, ми будемо рухатися згідно з нею: кожен дніпрянин, за бажанням, зможе стати співвласником клубу. Ідея в тому, щоб усе місто інвестувало в розвиток власного клубу. Бо будь-який клуб має належати громаді. Фінансування йде на даний час суто з моїх власних збережень.

Надалі ми плануємо перейти в формат акціонерного товариства і 49% акцій клубу випустити в ринок. Таким чином надавши можливість дніпрянам стати міноритарними співвласниками клубу. І то, пропорційно. Ніхто не зможе придбати на меншу чи більшу суму, чим буде представлена можливість в афілійованих на продаж акцій та цінних паперів банків. І так з кожної додаткової емісії.

Нами пропрацьований механізм безпосередньої участі кожного з акціонерів клубу через діджітал-платформу для голосування. Думаю, ви знаєте як працює голосування чи опитування в застосунку «Дія». Ми запозичили цю модель для того, щоб кожен наш партнер мав змогу брати участь в розв’язання важливих питань в клубі. Бо новий формат клубу – це клуб, який належить громаді міста, а не тільки є інструментом в руках приватних власників чи одного власника, – заявив Ахмєтов у інтерв'ю Sport.ua.