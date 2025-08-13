Генеральний директор Пафоса Харіс Теохарус відзначився скандальною заявою після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (2:0; 3:0 – заг.). Слова керівника клубу передає 24sports.

Напередодні 15 серпня [На Кіпрі – Успіння Богородиці, так званий «літній Великдень» – прим.] зібрати 7 тисяч і більше людей – це неймовірно, і ми їм дуже вдячні. Для наступного матчу навіть не знадобиться жодного заклику.

Ця команда дуже добре продумана. Деякі гравці поступово вливаються, а інші адаптовуються. Ви бачили сьогодні Оршича. Коли ти велика команда, потрібно це демонструвати на полі. Ми бачили заяви Динамо Київ, вони нас висміювали, але ми показали, хто є кращим. Пафос творить історію.

Црвена Звезда? Мій друг – Мілоєвич, як і багато інших у Црвеній Звезді. Я привозив їх на збори до Кіпру і колись казав їм, що хочу, аби команда з мого регіону зіграла проти них. Якщо ми покажемо себе так, як сьогодні, у нас будуть шанси. У нас вже з’явився апетит до перемог, і ми дивимося вперед.