Голкіпер бразильського Флуміненсе Фабіо встановив рекорд за кількістю проведених матчів серед професійних футболістів. Матч 1/8 фіналу Південноамериканського кубка проти Америки де Калі з Колумбії став для нього 1391-м у кар’єрі.

За цим показником Фабіо перевершив екс-голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона, який провів 1390 матчів на професійному рівні з 1966 по 1997 рік.

44-річний Фабіо розпочав професійну кар’єру у 1997 році. Він тричі ставав чемпіоном Бразилії: у 2000 році – з Васко да Гама, а у 2013 та 2014 роках – з Крузейро. У Флуміненсе Фабіо виступає з 2022 року.